Mit der Grundmandatsklausel könnten auch kleinere Parteien den Einzug in den Bundestag schaffen.

red/AFP 20.11.2024 - 13:24 Uhr

Mit der „Mission Silberlocke“ wollen die drei Linke-Veteranen Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow ihrer Partei bei der vorgezogenen Wahl am 23. Februar den Wiedereinzug in den Bundestag sichern. Dabei wollen sie die sogenannte Grundmandatsklausel nutzen: Wenn eine Partei mindestens drei Direktmandate gewinnt, kann sie auch dann in der Stärke ihres Zweistimmenergebnisses in den Bundestag einziehen, wenn sie die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt.