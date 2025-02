Auch der Wahlkreis Pforzheim/Enzkreis liegt im Bundestrend. Die CDU hat bei den Zweitstimmen mit 30,5 Prozent die Nase vorn. Die AfD kommt auf 25,4 Prozent, die SPD erreicht 13,2 Prozent, die Grünen 10,5 Prozent. Die FDP schiebt sich mit 6,2 Prozent vor Die Linke (5,4 Prozent) und das BSW (4,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 81,8 Prozent.

Der CDU-Mann Gunther Krichbaum ist der Sieger des Abends: Er zieht mit 37,1 Prozent der Erststimmen erneut direkt in den Bundestag ein. Die AfD-Kandidatin Diana Zimmer (26,9 Prozent der Erststimmen) und die Sozialdemokratin Katja Mast (21,1 Prozent der Erststimmen) schaffen den Einzug über die Landesliste.

CDU und AfD bekommen die meisten Stimmen

Auch in den Heckengäugemeinden Heimsheim, Friolzheim, Mönsheim und Wimsheim geht die CDU als Wahlsieger hervor. Sie liegt in den vier Kommunen bei den Zweitstimmen klar vorne, stets gefolgt von der AfD. In Wimsheim und Friolzheim wird die SPD drittstärkste Kraft, in Heimsheim und Mönsheim liegen die Grünen bei den Zweitstimmen gar noch vor den Sozialdemokraten.

Beim Blick auf das Erststimmen-Ergebnis zeigt sich: Gunther Krichbaum macht mit jeweils deutlich über 40 Prozent der Stimmen in allen vier Heckengäugemeinden das Rennen. In Mönsheim etwa kann er 43,7 Prozent für sich verbuchen und bekommt sogar mehr als doppelt so viele Stimmen wie die AfD-Frau Diana Zimmer (20,4 Prozent). Hier wurde die 26-jährige Betriebswirtin, die sonst im Enzkreis mehrheitlich auf Platz zwei liegt, von der Sozialdemokratin Katja Mast (22,1 Prozent) überholt. Auch in Heimsheim fällt die AfD-Kandidatin mit 16,3 Prozent deutlich hinter Katja Mast (25 Prozent) zurück, während sie in Wimsheim (21,7 Prozent) und Friolzheim (18,9 Prozent) klar vor der SPD-Abgeordneten liegt.