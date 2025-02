Entschlossen, bodenständig, familiennah – so beschreibt sich die CDU-Politikerin und amtierende Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp selbst. Doch wie will sie ihre Ziele umsetzen? Und was können Wähler von ihr erwarten?

Frank Rodenhausen 06.02.2025 - 11:23 Uhr

Christina Stumpp (CDU) ist 2021 erstmals per Direktmandat im Wahlkreis Waiblingen in den Bundestag gewählt worden. In ihrer Partei avancierte die 37-Jährige zur stellvertretenden Generalsekretärin. Zuvor war sie die persönliche Referentin des baden-württembergischen Landwirtschaftsministers Peter Hauk (ebenfalls CDU).