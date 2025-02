Skurriler Fall in Backnang vor Gericht Drastisches Urteil nach Sprengung mit Böller – Nur mal kurz Zigaretten geholt?

Mitten in der Nacht reißt eine heftige Explosion eine Frau aus dem Schlaf. Draußen bietet sich ihr ein skurriles Bild: ein Mann in Jogginghose, ein zerstörter Automat. Vor Gericht muss der 49-Jährige gestehen, was in jener Nacht geschah – mit drastischen Folgen für ihn.