Denn die Bundestagswahl am 23. Februar steht bevor und damit auch eine wichtige Entscheidung bei allen Wahlberechtigten. Doch was ist mit denen, die selbst noch nicht wählen dürfen, weil sie zu jung sind?

Dass auch sie nicht außer Acht gelassen werden dürfen, davon ist unter anderem die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (STJG) überzeugt. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof und Zukunftswelten der STJG ging deswegen jetzt ihr Projekt „Qual(len) der Wahl“ an den Start.

Lesen Sie auch

Von Memory bis Escape-Room

„Qual(len) der Wahl ist eine Tour, die aus einer U18-Wahl besteht“, erklärt Pia Preu, Organisatorin und Leiterin der STJG-Einrichtung „Lernort Geschichte“. „Es gibt ein Wahllokal, in dem die Jugendlichen ihre Stimme abgeben dürfen, aber auch verschiedene Stationen, an denen sie das Thema Demokratie nähergebracht bekommen.“ Inhalte sind unter anderem ein Spiel, bei dem man das Budget verteilen kann, ein Memory, bei dem man Parteien und Vorsitzende kombinieren muss oder eine Aktion, bei der man eigenes Wahlplakat gestalten darf. Die Stationen befinden sich in den Cafés oder Aufenthaltsräumen der teilnehmenden Jugendhäuser und Jugendtreffs. Draußen wartet außerdem das S.O.S.-Mobil (kurz für: „Secrets of Society“) von Zukunftswelten – ein mobiler Escape-Room, in dem Kinder und Jugendliche die Demokratie retten müssen. Übrigens: Den Namen „Qual(len) der Wahl“ verdankt die Aktion den kleinen Quallen, mit denen die Aktion illustriert wurde. Mit kleinen Stickern in Quallen-Form dürfen sich die Kids auf einem großen Plakat positionieren und zeichnen somit ein Stimmungsbild ihrer politischen Einstellung.

Für alle, die (noch) keine Stimme haben

„Ziel ist es, mit den Jugendlichen über ihre Ansichten und die Parteien ins Gespräch zu gehen, über ihre Fragen und ihr Wissen zu sprechen und dafür zu sorgen, dass sie sich gehört fühlen“, sagt Organisatorin Pia Preu und bringt damit auf den Punkt, worum es im Kern geht. Nämlich denen eine Stimme zu geben, die offiziell noch keine haben. Denn auch wenn sich die Aktion an Kids und Jugendliche ab 11 Jahren richtet und damit klar ist, dass die meisten Besucher:innen am 23. Februar noch keine Stimme abgeben dürfen, geht es hier um zukünftige Wählerinnen und Wähler. „Die meisten der Kids werden irgendwann mal wählen, viele davon bei der nächsten Bundestagswahl“, so Preu. „Die Stimmen, die sie abgeben oder die Meinung, die sie zu Beschlüssen haben, zeichnen ein Bild der politischen Meinung unter Jugendlichen.“ Und das ist bei Weitem keine homogene Gruppe. Wie Preu weiß, gab es bei den bisherigen Abstimmungen sehr unterschiedliche Ergebnisse. In einem Haus hatte zum Beispiel ganz klar die Linke die Mehrheit, in einem anderen die AfD.

Menschenrechte und Demokratie for the Win

Spannend ist daher auch das Thema „Warum wählen Jugendliche AfD?“ – vor allem, wenn sie unter anderem auch von den Maßnahmen, die die Partei plant, betroffen wären. Als offen pro-demokratisches Programm in der Jugendbildung unterliegt „Qual(len) der Wahl“ dem Beutelsbacher Konsens. „Der besagt, dass die Neutralität nicht gegeben ist, wenn es um menschenverachtende Dinge geht“, hilft Pia Preu auf die Sprünge. „Das bedeutet nicht, dass wir uns hinstellen und sagen: Wähl bloß nicht die AfD. Aber wir sagen: Aus folgenden Punkten solltet ihr das kritisch sehen, das schränkt Menschenrechte ein oder das ist undemokratisch. In diesem Kontext können die Jugendlichen sich dann ihre eigene Meinung bilden. Und das machen wir übrigens nicht nur mit der AfD.“

Die Termine von „Qual(len) der Wahl“

Wer an dem Programm teilnehmen möchte, hat noch bis zum 21. Februar Zeit dafür und kann an den folgenden Terminen vorbeikommen:

Do 06.02.25, 17-19:30 Uhr, Jugendtreff 7 Morgen

Fr 07.02.25, 16-18:30 Uhr, Kinder- und Jugendhaus Ost

Mi 12.02.25, 17-20 Uhr, Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof & Möhringen

Do 13.02.25, 16-18:30 Uhr, Jugendtreff Lauchhau

Fr 14.02.25, 16-19:00 Uhr, Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim

Mo 17.02.25, 16-18:30 Uhr, Kinder- und Jugendhaus Wangen

Do 20.02.25, 16-19 Uhr, Kinder- und Jugendhaus Freiberg

Fr 21.02.25, 15-17:30 Uhr, Kinder- und Jugendhaus Hausen

Weitere Infos gibt es unter anderem auf: www.deine-wahl.net