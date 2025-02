Einen Tag nach der Bundestagswahl spricht Kanzlerkandidat Friedrich Merz über seine weiteren Schirtte und darüber, mit welcher Partei er Koalitionspläne in Betracht zieht.

Friedrich Merz spricht über seinen Koalitionsplan

Im nachfolgenden Video spricht Friedrich Merz über die nächsten Schritte:

Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl 2025

Bei der Bundestagswahl 2025 in Deutschland haben die Wähler wie folgt ihre Stimmen abgegeben. Die Union (CDU/CSU) erzielte rund 28,6 Prozent der Stimmen und ist damit trotz eines leichten Rückgangs die stärkste Kraft im Land. Dahinter folgte die Alternative für Deutschland (AfD) mit etwa 20,8 Prozent. Die Sozialdemokraten (SPD) schnitten mit 16,4 Prozent überraschend schwach ab, während die Grünen rund 11,6 Prozent der Stimmen erhielten. Auch die Linke legte zu und erreichte 8,8 Prozent, was ihr den Wiedereinzug in den Bundestag ermöglichte. Deutlich schlechter schnitt die Freie Demokratische Partei (FDP) ab, die lediglich 4,3 Prozent erzielte und somit die 5-Prozent-Hürde verfehlte. Ebenso knapp scheiterte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 4,97 Prozent am Einzug in den Bundestag.