Die SPD holt in Umfragen leicht auf, die Union lässt etwas nach. Der CDU-Chef gibt sich aber unbesorgt. Und will sich ansonsten von der Konkurrenz nicht treiben lassen.

16.12.2024 - 09:59 Uhr

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz erwartet, dass die SPD bis zur Bundestagswahl noch weiter aufholt. „Ich habe damit genau so gerechnet“, sagte er im Podcast des Newsletter-Formats „Table.Briefings“. Am Ende werde die SPD wahrscheinlich „eine zwei vorne stehen haben“. Die Sozialdemokraten hatten in jüngsten Wahlumfragen um etwa zwei Punkte auf 16 bis 17 Prozent zugelegt, die Union auf 31 bis 32 Prozent leicht verloren.