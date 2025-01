Die Union kann laut Umfragen damit rechnen, bei der Bundestagswahl mit Abstand stärkste Kraft zu werden. CDU-Chef Merz will noch mehr rausholen.

red/dpa 25.01.2025 - 13:51 Uhr

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz sieht bei der Bundestagswahl am 23. Februar noch viel Potenzial für CDU und CSU. Er glaube, dass es jenseits der 35 Prozent liege, sagte er der „Heilbronner Stimme“-Mediengruppe in Künzelsau in Baden-Württemberg. „Es sagen uns sogar die Umfrageinstitute, dass es sogar bei 40 und darüber liegt. Wir wollen dieses Potenzial ausschöpfen. Und genau dafür ist ein Wahlkampf da.“ Derzeit liegt die Union in Umfragen zwischen 28 und 34 Prozent.