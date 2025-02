Parteien, Kandidaten, Wahlbeteiligung: Hier finden Sie alle Ergebnisse der Bundestagswahl in Baden-Württemberg, vom Zwischenstand bis zum Endergebnis.

Jan Georg Plavec 23.02.2025 - 18:43 Uhr

Von 18 Uhr an wird am Sonntag das Ergebnis der Bundestagswahl ausgezählt. Wir berichten in der Wahlnacht ständig aktualisiert, wie die 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg abgestimmt haben. Dafür zeigen wir nicht nur die Erst- und Zweitstimmenanteile oder die Wahlbeteiligung, sondern ordnen das Ergebnis auch ein: Wer hat besser abgeschnitten als erwartet, wer historisch schlecht? Wie haben sich die Ampelparteien oder die AfD im Vergleich mit ähnlichen Gemeinden geschlagen? Wo sind die Hochburgen der Direktkandidaten?