Alles zu Parteien und Kandidaten in Sontheim an der Brenz

Bald liegen die ersten Ergebnisse der vorgezogenen Bundestagswahl in Sontheim an der Brenz vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

red 23.02.2025 - 16:21 Uhr

Bei der Bundestagswahl 2025 wird am 23. Februar auch in Sontheim an der Brenz das neue Parlament gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabend gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Sie finden hier aber bereits jetzt alles Wissenswerte zu den Ergebnissen der letzten Wahlen.

Sobald Ergebnisse vorliegen, aktualisieren wir diesen Beitrag und berichten, wie die Parteien und Direktkandidierenden in Sontheim an der Brenz abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Da bei der vorgezogenen Neuwahl erstmals ein neues Wahlrecht gilt, wird auch die Frage entscheidend sein, wer ein Direktmandat erhält und wer nicht.