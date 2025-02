Stuttgarter Polizei sucht Zeugen Zwei BMW kollidieren – Verursacher zuvor in Schlangenlinien gefahren

Ein 60-jähriger BMW-Fahrer gerät am Mittwoch in Birkach auf die Gegenspur und kracht in einen weiteren BMW. Zeugen zufolge soll der Mann zuvor schon in Schlangenlinien gefahren sein und ein Verkehrsschild beschädigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.