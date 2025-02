AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat ihre Partei nach dem Erstarken bei der Bundestagswahl als Partnerin für die kommende Regierungskoalition angeboten. „Unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung.“

red/afp 23.02.2025 - 18:32 Uhr

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat ihre Partei nach dem Erstarken bei der Bundestagswahl als Partnerin für die kommende Regierungskoalition angeboten. „Unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung, um den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen“, sagte Weidel am Sonntagabend bei der Wahlparty in der AfD-Parteizentrale in Berlin. „Wir waren noch nie stärker im Bund“, sagte Weidel. „Wir haben uns als Volkspartei nun fest verankert.“