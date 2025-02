Wie lassen sich die Renten für die Zukunft am besten sichern? Und wo soll das Geld dafür herkommen? Wir nehmen vor der Bundestagswahl die wichtigsten Ideen der Parteien unter die Lupe.

Tobias Peter 10.02.2025 - 17:33 Uhr

In Deutschland gibt es 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Sie sind eine große Wählergruppe – wie auch die Menschen, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig fragen sich viele Jüngere, wie viel Rente sie noch bekommen werden. Wie wollen die Parteien die Rente für die Zukunft sicher machen? Was verlangen sie der älteren, was der jüngeren Generation ab? Das Wichtigste zum Thema Rente vor der Bundestagswahl.