Die Bundestagswahl ist keine Kanzlerwahl. Wir wählen Parteien und ihre Programme. Die sollten wir mit Freude auf Herz und Nieren prüfen, findet unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.

Norbert Wallet 03.01.2025 - 14:21 Uhr

Mit dem Jahreswechsel nimmt der Bundestagswahlkampf an Fahrt auf. So lange ist es nicht mehr hin bis zum 23. Februar. Doch während der Ton in der Politik allmählich heißer wird, scheint die Aussicht auf die Wahlen bei uns Bürgern noch auf eher kühle Herzen zu stoßen.