Die Linke liegt bundesweit unter fünf Prozent. Nun gehen drei langjährige Promis der Partei auf Rettungsmission.

dpa 20.11.2024 - 11:25 Uhr

Berlin - Die langjährigen Linken-Politiker Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow bewerben sich bei der Bundestagswahl im Februar um Direktmandate in Berlin, Rostock und Erfurt, um ihrer Partei den Einzug ins Parlament zu sichern. Die drei Politiker präsentierten die von Gysi angeregte "Mission Silberlocke" am Mittwoch in Berlin.