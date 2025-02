Gerhard Knauer und sein Pferd Sancho Pancho hatten vor einiger Zeit mit ihrem Trip in einer Stadtbahn unfreiwillig einen Hype im Internet ausgelöst. Das Reiter-Duo war am Sonntag zusammen im Fellbacher Wahllokal.

Ins Staunen kamen manche am Sonntagmorgen bei der Bundestagswahl schon vor der Auszählung: Wer in dem Wahllokal in Fellbach-Schmiden in der Fröbelschule seine Stimme abgeben wollte, der sah, dass sich auch ein großes schwarz-weißes Pferd bei der Stimmabgabe eingereiht hatte. „Wir gingen wieder wählen, Sancho und ich“ , sagte Gerhard Knauer. Auch wenn Ross und Reiter gemeinsam unterwegs waren, der Wallach musste natürlich weder Wahlbenachrichtigung noch Ausweis zücken. Die Kreuzchen machte dann doch nur der Fellbacher Stadt-Cowboy.

Insgesamt waren in Fellbach 36 Wahllokale für die Bundestagswahl eingerichtet worden. In dem Schmidener Wahllokal hatten Ross und Reiter einmal mehr in Fellbach für freudige Überraschung gesorgt.

Die Fellbacher Markthalle besuchen Ross und Reiter regelmäßig

Der Pferdefreund und sein Wallach waren nicht das erste Mal zusammen wählen. Schon in der Vergangenheit hat sich Gerhard Knauer auf dem Pferderücken aufgemacht, um seine Stimme abzugeben. Ausflüge in der Stadt gehören zum Alltag der beiden. Ross und Reiter sind regelmäßig in der Stadt unterwegs – so gehört beispielsweise auch die Fellbacher Markthalle zu den festen Anlaufpunkten, wo sich Sancho Pancho immer am Obst- und Gemüsestand Welz Karotten und Co. schmecken lässt, die er von den Mitarbeitern geschenkt bekommt. Das Reiterduo hat Fans in Fellbach – und die Fangemeinde war zeitweise so groß, dass es Gerhard Knauer schon etwas mulmig wurde.

Der Trip in die S-Bahn wurde zum unfreiwilligen Klick-Hit

Das war im Frühjahr 2023. Da war Gerhard Knauer dabei gefilmt worden, wie er mit seinem Pferd Sancho Pancho in die Stadtbahn in Fellbach einstieg. Die Aufnahme wurde zum Klick-Hit. „Die Ohren hatte Sancho Pancho ganz oben“, erinnert sich der Pferdekenner. Das habe verdeutlicht, dass der Wallach auf den kleinen Ausflug gespannt gewesen sei. Mitgefahren ist das Duo dann doch nicht, weil es für das Pferd in dem Stadtbahnwagen zu eng geworden wäre. Auch die Landesschau Baden-Württemberg hatte am 16. August 2023 einen Beitrag gesendet, der nach wie vor in der Mediathek abrufbar ist. Auch in die Sendung Sag die Wahrheit war Gerhard Knauer damals eingeladen.

Staunen und Begeisterung im Wahllokal in Fellbach-Schmiden, wo der Wallach Sancho Pancho sich beim Warten einreiht. Foto: privat

„Es war ein schöner Sonntagsausflug“, sagt Gerhard Knauer über den Ausritt von der Koppel zum Fellbacher Wahllokal, „etwa eine Stunde hin und eine Stunde zurück“. Sie seien natürlich sehr früh unterwegs gewesen, damit das Wahllokal noch nicht stark frequentiert war. Die anderen Besucher hätten ihn natürlich angesprochen und draußen dann ein kleines Schwätzchen gehalten. Immer wieder sorgt Sancho Pancho für Begeisterung bei Passanten. Bei der nächsten Wahl wollen Ross und Reiter auch wieder dabei sein. „Nächstes Jahr wird Sancho 18, da darf er dann wählen“, sagt Gerhard Knauer scherzhaft, „ und wartet dann natürlich auf seine Wahlbenachrichtigung“.