Die Bundestagswahl fällt mitten in die Fasnacht. In Weil der Stadt übernehmen die Narren am Wahlsonntag das Rathaus. Darf man verkleidet ins Wahllokal – und muss man nüchtern sein?

Laura Wallenfels 20.02.2025 - 07:08 Uhr

Der 23. Februar steht bei den Närrinnen und Narren in Weil der Stadt schon lange im Kalender. Der traditionelle Rathaussturm steht an, und die Narren übernehmen das Regiment der Stadt. Dass sie an diesem Tag auch ihre neue Vertretung im Bundestag wählen, hatten viele nicht erwartet. Lustiges Treiben trifft auf politischen Ernst: Lässt sich das vereinbaren?