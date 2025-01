AfD-Chefin Alice Weidel würde nach eigenen Angaben gerne in einem TV-Duell gegen CDU-Chef Friedrich Merz antreten. Die AfD-Kanzlerkandidatin äußerte sich dazu bei RTL/ntv, „Stern“ und in der „Jungen Freiheit“. Sie freue sich selbstverständlich über einen direkten Schlagabtausch mit Merz. Sie stehe sehr gerne dafür bereit, sagte sie.

Der Unionskanzlerkandidat hatte am Mittwoch erklärt, dass er lieber mit Weidel als mehrmals mit Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) vor der Kamera streiten würde. Er wolle dem Eindruck entgegentreten, dass es zwischen AfD und CDU Übereinstimmungen gäbe - es gebe „fundamentale inhaltliche Unterschiede“. Er werde hoffentlich Gelegenheit haben, darüber in diesem Wahlkampf noch mal zu reden - „und dann fliegen die Fetzen“, fügte er hinzu.

Bisher sind drei direkte Aufeinandertreffen von Scholz und Merz geplant

„Wenn er gerne die „Fetzen fliegen lassen“ möchte, wie er erklärt, bin ich gerne bereit in einem reichweitenstarken Sender gegen ihn anzutreten“, sagte Weidel. „Selbstverständlich stehen wir bei RTL, ntv und stern gerne bereit, den spannenden Schlagabtausch zu übertragen, wenn Frau Weidel und Herr Merz gegeneinander antreten wollen“, sagte Gerhard Kohlenbach, RTL-Chefredakteur Politik.

Bisher sind drei direkte Aufeinandertreffen von Scholz und Merz geplant: am 9. Februar bei ARD und ZDF, am 16. Februar bei RTL und am 19. Februar bei Welt TV, „bild.de“ und „welt.de“. Dazu kommen verschiedene andere Talksendungen und Interviews, in denen die Kandidaten auftreten und teils auch aufeinandertreffen.