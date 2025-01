Der Bundestagswahlkampf geht in die heiße Phase. Auch in Stuttgart und der Region gibt es in den kommenden Tagen und Wochen viele Wahlveranstaltungen – mit prominenten Gästen.

Die Bundestagswahl rückt immer näher. Bis zur Wahl am 23. Februar ist es nur noch rund einen Monat. Der Wahlkampf geht deshalb in die heiße Phase – auch in Stuttgart und der Region.

Für die kommenden Tage und Woche haben die Parteien eine Vielzahl an Wahlveranstaltungen angekündigt – teils mit prominenten Gästen. Welche Spitzenpolitiker wann und wo nach Stuttgart und in die Region kommen – ein Überblick:

Olaf Scholz (SPD)

Der amtierende Bundeskanzler geht bei der Bundestagswahl 2025 erneut für die SPD als Kanzlerkandidat ins Rennen. In Stuttgart und der Region ist er gleich zweimal zu sehen: Am 6. Februar um 19 Uhr im Neckar Forum in Esslingen und dann einen Tag später am 7. Februar um 10 Uhr im Scala in Ludwigsburg. In Esslingen mit dabei sind außerdem der Bundestagsabgeordnete Nils Schmid, die Bundestagskandidatin Argyri Paraschaki-Schauer und der Landesvorsitzende Andreas Stoch. In Ludwigsburg ist neben Scholz zudem der Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoğlu zu Gast. Anmeldungen für die Veranstaltungen sind über folgenden Link möglich: https://olaf-scholz.spd.de/tour

Robert Habeck (Grüne)

Der amtierende Vizekanzler geht erstmals als Kanzlerkandidat für die Grünen ins Rennen. Auf seiner Wahlkampftour durch Deutschland macht er am 25. Januar Halt in Stuttgart. Die Veranstaltung findet um 14.30 Uhr in der Carl Benz Arena statt. Einlass ist um 13.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter https://www.gruene-bw.de/termine-wahlkampftour-2025-stuttgart/

Christian Lindner (FDP)

Der entlassene Finanzminister ist einmal mehr Spitzenkandidat der FDP. Am 14. Februar tritt Lindner bei einer Veranstaltung auf dem Stuttgarter Schlossplatz auf. Beginn ist um 12.15 Uhr. Neben Lindner ist auch die Vorsitzende der FDP-Landesgruppe Baden-Württemberg, Judith Skudelny, zu Gast. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen unter https://www.fdp.de/unsere-wahlkampftour-zur-bundestagswahl-2025

Sahra Wagenknecht (BSW)

Die Namensgeberin des Bündnis Sahra Wagenknecht ist gleichzeitig Spitzenkandidatin der im Herbst 2023 gegründeten Partei. Auf ihrer Wahlkampftour durch Deutschland ist Wagenknecht am 4. Februar in Stuttgart. Dort tritt sie um 18 Uhr in der Liederhalle auf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter https://bsw-vg.de/bundestagswahl2025/

Tino Chrupalla (AfD)

Der Co-Chef und Bundessprecher der AfD ist bereits an diesem Mittwochabend (22. Januar) in der Region zu Gast. Um 19 Uhr tritt er in der Stadthalle Leonberg auf. Neben Chrupalla sprechen die beiden Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier und Emil Sänze sowie die Kandidaten für die Landesliste Lars Haise und Diana Zimmer. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen unter https://afd-bw.de/veranstaltungen

Jan van Aken (Linke)

Der Bundesvorsitzende der Linkspartei (gemeinsam mit Ines Schwerdtner) ist wohl der unbekannteste Spitzenpolitiker in dieser Liste. Da die Linken allerdings in den aktuellen Umfragen so viele Stimmen erhalten, dass sie als einzelne Partei aufgelistet werden und nicht unter „Sonstige“ fallen, findet er in diesem Listicle Erwähnung. Van Aken ist am 3. Februar im Gewerkschaftshaus in Stuttgart zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Neben Van Aken sind auch der Politik-Satiriker Jean-Philippe Kindler, der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano, die Landessprecherin für Baden-Württemberg Sahra Mirow und die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut angekündigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter https://www.die-linke-bw.de/start/termine/detail/default-b1d0d7f6bc06727b5b151520d7022a0c/

Keine Auftritte in Stuttgart und der Region haben unter anderem die Spitzenpolitiker und Kanzlerkandidaten Alice Weidel (AfD) und Friedrich Merz (CDU) geplant. Merz wird dennoch in Baden-Württemberg zu sehen sein. Am 25. Januar ist er gemeinsam mit dem CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel beim Neujahrsempfang der örtlichen Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Christian von Stetten in Künzelsau zu Gast. Beginn ist um 11 Uhr. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich in eine Warteliste einzutragen. Weitere Informationen unter https://www.cdu-bw.de/veranstaltungen/neujahrsempfang-mit-friedrich-merz-in-kuenzelsau/