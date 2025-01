CDU und CSU verfolgen in der Koalitionsfrage ganz unterschiedliche Strategien, sagt unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.

Norbert Wallet 09.01.2025 - 14:49 Uhr

Für die Union ist das die letzte Atempause, bevor der Bundestagswahlkampf so richtig heiß wird. Die CSU hat im idyllischen Seeon ihre Winterklausur abgehalten, die CDU steht vor ihrer Vorstandsklausur am kommenden Wochenende. So viel lässt sich jetzt schon sagen: Die Union geht sehr geschlossen in die Wahl. Ganz anders als noch im Jahre 2021 gibt es keine Querschüsse aus Bayern in Richtung des Kanzlerkandidaten. Friedrich Merz wird in der CSU durchaus geschätzt.