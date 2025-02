Per Dekret Trump ordnet Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof an

US-Präsident Trump hat per Dekret Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag angeordnet. Laut dem vom Weißen Haus veröffentlichten Text ist Führungskräften, Angestellten und Mitarbeitern des IStGH damit die Einreise in die USA verboten.