Die alten Haudegen Gregor Gysi (76), Bodo Ramelow (68) und Dietmar Bartsch (66) sollen die für den Wiedereinzug in den Bundestag dringend benötigten Direktmandate holen.

Norbert Wallet 20.11.2024 - 15:43 Uhr

Von Angela Merkel lernen, heißt siegen lernen. Offenbar ist Dietmar Bartsch zu dieser für einen Linken-Politiker doch durchaus erstaunlichen Einsicht gelangt. Jedenfalls sitzt er zusammen mit den Parteifreunden Gregor Gysi und Bodo Ramelow am Mittwoch auf dem Podium der Bundespressekonferenz und fasst seine Zuversicht, was den Wiedereinzug seiner arg geschwächten Partei in den Bundestag angeht, in die bekannte Merkel-Formel „Wir schaffen das!“