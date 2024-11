Der CSU-Chef reduziert in unsinniger Weise die Koalitionsoptionen für die Union, meint unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.

Norbert Wallet 11.11.2024 - 16:44 Uhr

Markus Söder ist ein Mann der weiß, was er – nicht will. Er will nicht mit den Grünen im Bund koalieren. Denen mangele es an Demut. Er will nicht mit der FDP im Bund koalieren. Deren Vorsitzende sei ein Abstiegstrainer. Er will nicht mit der SPD unter Scholz im Bund koalieren. Weil, nun ja, weil Scholz eben Scholz ist.