Julian Nagelsmann bootete zuletzt einige VfB-Nationalspieler aus – jetzt saß der Bundestrainer gegen Eintracht Frankfurt auf der Tribüne in der Stuttgarter Arena.
14.01.2026 - 10:30 Uhr
Keine Frage – der 3:2-Sieg des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt bot Spektakel pur am Dienstagabend. Auch der Mann, der in der Loge in der Reihe vor VfB-Vorstandchef Alexander Wehrle und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth Platz genommen hatte, dürfte sich gut unterhalten gefühlt haben. Und womöglich ein paar Erkenntnisse für seine nächste Kaderzusammenstellung gewonnen haben.