Rund um die letzten Länderspiele des Jahres geht der Bundestrainer bei den Aufstellungen Kompromisse im Sinne der Clubs ein – was auch für die nominierten Profis des VfB Stuttgart Auswirkungen hat.

Marco Seliger 11.11.2024 - 19:57 Uhr

Grau präsentierte sich Frankfurt am Montagmittag. Nach einem novemberlichen Nieselregen war es nasskalt und düster. Als das Rumpfaufgebot des Nationalteams den Trainingsplatz auf dem DFB-Campus betrat, regnete es zwar nicht mehr – die Spitzen der Skyline in der Main-Metropole aber waren im Nebel versunken. Schnell verschwanden sie dann am frühen Abend in der Dunkelheit. Das triste Szenario auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn im Stadtteil Niederrad passte zu dem, was der Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Übungseinheit auf dem Pressepodium gesagt hatte: Die Tage, so der Coach, würden kürzer, es gebe weniger Vitamin D und mehr Regen, und all das könne irgendwann von der Psyche auf den Körper schlagen.