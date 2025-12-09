Zunächst will die Bundesregierung nur den Kauf von E-Neuwagen unterstützen. Doch nun wird geprüft, ob es auch eine Prämie für gebrauchte E-Autos geben soll.
09.12.2025 - 16:19 Uhr
Das Bundesumweltministerium prüft derzeit, ob es möglich ist, eine Prämie für den Kauf gebrauchter Elektroautos einzuführen. Schon nach dem Koalitionsausschuss Ende November hatte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) diesen Schritt angekündigt. Er setze sich dafür ein, dass das Förderprogramm für E-Autos für „so schnell wie möglich 2026 losgeht und in einem zweiten Schritt auch auf Gebrauchte ausgeweitet wird“, sagte Schneider damals.