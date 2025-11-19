 
Bundesverfassungsgericht: Neue Maßstäbe für Beamtenbesoldung
Das Bundesverfassungsgericht (hier in früherer Zusammensetzung) hat seine Prüfkriterien zur Beamtenbesoldung weiterentwickelt. Foto: dapd

Die neueste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Beamtenbesoldung werde auch für die Staatsdiener in Baden-Württemberg Konsequenzen haben, meint der Beamtenbund.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Große Teile der Beamtenbesoldung in Berlin sind über viele Jahre hinweg verfassungswidrig gewesen, hat das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch verkündet. Rund 95 Prozent der von ihm geprüften Besoldungsgruppen (A-Tabelle) in den Jahren 2008 bis 2020 seien mit dem im Grundgesetz verankerten Alimentationsprinzip unvereinbar. Der Gesetzgeber des Landes Berlin muss nun bis Ende März 2027 verfassungskonforme Regelungen aufstellen.

 

Gericht hat seine Prüfkriterien fortentwickelt

Für den Beamtenbund werden damit „neue Maßstäbe gesetzt“. Der Vorsitzende des Landesbundes BBW, Kai Rosenberger, zeigt sich davon überzeugt, „dass die Entscheidung eine direkte Auswirkung auf Baden-Württemberg, die anderen Bundesländer und den Bund haben wird“. Aus seiner Sicht hat das Verfassungsgericht die Prüfkriterien, ob eine Besoldung verfassungskonform ist, fortentwickelt, sagte er mit Blick auf die einschlägigen Urteile aus den Jahren 2015 und 2020 – dies betreffe alle Besoldungsgesetzgeber. Nach seiner Auffassung sei die Grundbesoldung (ohne Zulagen) in der A-Tabelle auch in Baden-Württemberg nicht grundgesetzkonform. „Infolge des Beschlusses fordern wir erneut eine Anpassung der verfassungswidrigen Besoldung.“

Arbeitszeit für Beamte: Im Dienst der Lobbyisten

Arbeitszeit für Beamte Im Dienst der Lobbyisten

Im grün-schwarzen Streit um eine kürzere Arbeitszeit für die Beamten ab 55 lässt sich zeigen, wie hinter den Kulissen gearbeitet wird.

Bei der Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit gehe Karlsruhe nunmehr von einem neuen Richtwert aus, zeigt sich der Landesbund-Chef überrascht. Bisher sollte die Differenz zwischen der untersten Besoldung eines Vollzeitbeamten und dem Bürgergeld (Grundsicherung) mindestens 15 Prozent betragen. Jetzt werde eine einfachere Grenze – genannt Prekaritätsschwelle – festgelegt. Als untere Linie sollen künftig 80 Prozent vom Median-Äquivalenzeinkommens – ein statistisch gewichtetes Haushaltsnettoeinkommen – gelten. Betont werde auch, dass den Beamten wegen des Streikverbots durch das Anrufen des Gerichts ein wirksames Mittel zur Einforderung der amtsangemessenen Besoldung zur Verfügung stehen müsse.

Karlsruhe unterstreicht das Alimentationsprinzip

Das Alimentationsprinzip verpflichtet den Dienstherrn, Beamten und ihren Familien lebenslang einen amtsangemessenen Unterhalt zu gewähren, bekräftigt das Gericht generell. Es habe „vor allem die Funktion, die Unabhängigkeit der Beamten im Interesse einer leistungsfähigen, rechtsstaatlichen und unparteiischen Verwaltung zu gewährleisten“. Das Berufsbeamtentum sichere so das Prinzip der freiheitlichen Demokratie gegen Übergriffe zusätzlich ab.

Abkehr von der Debatte um die Grundsicherung

Angesichts der Vielzahl der noch vorliegenden Klagen gegen die Besoldung handele es sich beim neuesten Urteil „um ein weiteres Warnsignal für alle Dienstherrn“, so der Beamtenbund. Insgesamt hatte und hat das Gericht über mehr als 70 Vorlagen zu befinden. Alle Experten seien sich einig, dass es jetzt kontinuierlich neue Urteile aus Karlsruhe geben werde, sagte Rosenberger.

Auch aus Sicht von Verdi-Vize Christine Behle wird die Entscheidung nicht nur für Berlin, sondern auch für die anderen Länder und den Bund Folgen haben. Die notwendige Mindestbesoldung werde von der politischen Diskussion um die Höhe der Grundsicherung als Bezugspunkt entkoppelt, „was wir ebenfalls begrüßen“, sagte sie.

Weitere Themen

Kritik an Tests für Viertklässler: Ist Kompass 4 wirklich objektiv? – „Gymnasien werden immer elitärer“

Kritik an Tests für Viertklässler Ist Kompass 4 wirklich objektiv? – „Gymnasien werden immer elitärer“

Am Mittwoch und Donnerstag schreiben die Viertklässler in Baden-Württemberg Kompass 4. Der Grundschulverband kritisiert die Tests scharf. Das sind die Argumente.
Von Alexandra Kratz
Die neueste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Beamtenbesoldung werde auch für die Staatsdiener in Baden-Württemberg Konsequenzen haben, meint der Beamtenbund.
Von Matthias Schiermeyer
Heilbronn: Mann spuckt und schlägt an AfD-Stand um sich

Heilbronn Mann spuckt und schlägt an AfD-Stand um sich

Die AfD baut am Samstag einen Infostand in Heilbronn auf. Plötzlich geht ein Mann auf die Parteivertreter los – nicht nur verbal.
Alb-Donau-Kreis: Fußgängerin von Auto angefahren – Seniorin stirbt bei Unfall

Alb-Donau-Kreis Fußgängerin von Auto angefahren – Seniorin stirbt bei Unfall

Ein Autofahrer erfasst eine Fußgängerin mit seinem Wagen. Jetzt untersucht die Staatsanwaltschaft, wie es dazu kommen konnte.
Klatsche für OLG Stuttgart: Link führte zu Razzia – Jetzt rüffelt das BVG die Justiz

Klatsche für OLG Stuttgart Link führte zu Razzia – Jetzt rüffelt das BVG die Justiz

„Wegen eines Links wurde meine Privatsphäre mit Füßen getreten“, sagt der Redakteur Kienert von Radio Dreyeckland. Das oberste Gericht gibt ihm nun recht.
Von Eberhard Wein
Razzia auch in Region Stuttgart: Maschinen nach Russland geliefert? Geschäftsführer in U-Haft

Razzia auch in Region Stuttgart Maschinen nach Russland geliefert? Geschäftsführer in U-Haft

Der Geschäftsführer einer Firma aus dem Raum Tübingen soll entgegen geltender Sanktionen teure Maschinen nach Russland ausgeführt haben. Es geht um einen Millionenbetrag.
Ritter Sport schockiert Haferriegel-Hersteller mit Streit ums Quadrat

David gegen Goliath Streit ums Quadrat – Haferriegel-Hersteller von Ritter Sport „schockiert“

Ein Haferriegel in quadratischer Form? Da versteht Ritter Sport keinen Spaß und verklagt eine kleine Firma aus Mannheim. Doch dort will man sich nicht einschüchtern lassen.
Von Lea Krug
Klage vor Verfassungsgericht: Karlsruhe: Durchsuchung von Redakteurswohnung rechtswidrig

Klage vor Verfassungsgericht Karlsruhe: Durchsuchung von Redakteurswohnung rechtswidrig

Die Wohnung eines Redakteurs von Radio Dreyeckland wurde nach einem Link auf seiner Homepage von Ermittlern durchsucht. Dagegen legte der Journalist Beschwerde ein - mit Erfolg.
In Karlsruher Revier: Rattenplage bei der Polizei? Innenministerium wirft FDP Unterstellung vor

In Karlsruher Revier Rattenplage bei der Polizei? Innenministerium wirft FDP Unterstellung vor

Von einer Rattenplage in einem Karlsruher Polizeirevier hatte die FDP gesprochen – und Innenminister Strobl aufgefordert, die Sache zu prüfen. Jetzt wehrt sich das Ministerium.
Von Florian Dürr
Zum Biosphären-Aus in Oberschwaben: Undank der Beschenkten

Zum Biosphären-Aus in Oberschwaben Undank der Beschenkten

In Oberschwaben entsteht nach langen Debatten doch kein Biosphärengebiet. Der Schmerz darüber ist klein. Die Gegner hatten leichtes Spiel, meint unser Autor Rüdiger Bäßler.
Von Rüdiger Bäßler
