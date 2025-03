Ein Eilverfahren läuft seit Anfang der Woche, ein zweites hat die Linke jetzt in Karlsruhe gestartet. Das Ziel: Stopp der Abstimmungen über das Finanzpaket der künftigen schwarz-roten Koalition.

red/dpa 12.03.2025 - 13:47 Uhr

Nachdem mehrere Abgeordnete am Montag einen Eilantrag eingereicht hatten, wendet sich die Linke im Bundestag mit einer weiteren Klage an das Bundesverfassungsgericht. Dies teilte Linken-Chefin Ines Schwerdtner in Berlin mit. Die Partei will die Beschlüsse zum geplanten milliardenschweren Verschuldungspaket von Union und SPD verhindern. In dem neuen Organstreitverfahren beklagen mehrere Linken-Abgeordnete eine „verfassungswidrige Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens für das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“.