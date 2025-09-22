In dieser Woche soll der Bundestag erneut über die Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht abstimmen. Wie die Union sich aufstellt und wo dieses Mal Tücken lauern: ein Überblick.
22.09.2025 - 15:28 Uhr
Es ist der zweite Anlauf: Am Donnerstag soll das Parlament über drei Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht abstimmen. Die ursprünglich geplante Wahl war kurz vor der Sommerpause abgesetzt worden, weil etliche Unionsabgeordnete sich weigerten, für die von der SPD aufgestellte Frauke Brosius-Gersdorf zu stimmen. Statt ihr steht nun die Bundesverwaltungsrichterin Sigrid Emmenegger als SPD-Kandidatin zur Wahl. Geht dieses Mal alles gut? Was könnte die Abstimmung gefährden? Die wichtigsten Fragen und Antworten: