 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Nicht die dümmste Idee

Bundeswehr braucht Platz Nicht die dümmste Idee

Bundeswehr braucht Platz: Nicht die dümmste Idee
1
Die Bundeswehr braucht mehr Platz für Mann und Material. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Bundeswehr meldet Platzbedarf an,im Land verschwinden Entwicklungspläne in der Schublade. Ein richtiger Schritt, kommentiert Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Tempo bei der Planung gehört nicht gerade zu den deutschen Grundtugenden. Landauf, landab macht sich das derzeit in zahlreichen Gemeinden bemerkbar. Da wurde über viele Jahre hinweg überlegt, wie neue Stadtteile entwickelt und Arbeitsplätze geschaffen werden können, und über viele Jahre hinweg wurde verhandelt, wie die Modalitäten ausgestaltet werden sollen, um ehemalige Bundeswehrflächen zu erwerben und diese dann für zivile Zwecke zu nutzen. Nur der Kaufvertrag, der ist nicht unterzeichnet worden. Das scheint sich nun zu rächen. Die Bundeswehr meldet Platzbedarf an, und im ganzen Land verschwinden Entwicklungspläne erst einmal in der Schublade.

 

Keine unumkehrbaren Fakten schaffen

Mietwohnungen statt Militär, Eigenheim statt Einsatzkommando – es ist ein Thema, aus dem sich Wahlkampfslogans formen lassen. Doch das wäre zu billig. Wer über neue Wehrpflicht debattiert, wer die Bundeswehr kriegstüchtig machen will, der muss auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Dafür jenen Platz ins Auge zu fassen, der schon einmal militärisch genutzt worden ist, ist nicht die dümmste Idee. Bestehende Möglichkeiten zu nutzen, ehe unumkehrbare Fakten geschaffen werden, ist richtig.

Ebenso stimmt aber auch: Nicht jeder der bundesweit rund 200 Standorte wird letztlich gebraucht werden. Ein Miteinander ist vielerorts möglich. Wenn die Bundeswehr bei ihren Planungen auf Laufschritt schalten würde, wäre vielen geholfen.

Weitere Themen

Bundeswehr braucht Platz: Nicht die dümmste Idee

Bundeswehr braucht Platz Nicht die dümmste Idee

Die Bundeswehr meldet Platzbedarf an,im Land verschwinden Entwicklungspläne in der Schublade. Ein richtiger Schritt, kommentiert Christian Gottschalk.
Von Christian Gottschalk
Geburtenrate in Baden-Württemberg: Kita-Not und hohe Mieten – Frauen im Südwesten bekommen weniger Kinder

Geburtenrate in Baden-Württemberg Kita-Not und hohe Mieten – Frauen im Südwesten bekommen weniger Kinder

Bremsen steigende Kita-Kosten und hohe Mieten die Familienplanung im Südwesten aus? Was das Statistische Landesamt zur sinkenden Geburtenrate und zu regionalen Unterschieden sagt.
Familientipps in den Ferien: Fünf Museen in Stuttgart und der Umgebung, die sich mit Kindern lohnen

Familientipps in den Ferien Fünf Museen in Stuttgart und der Umgebung, die sich mit Kindern lohnen

Langweilig muss es einem in den Herbstferien nicht werden. Denn es gibt gleich mehrere neue Kinderausstellungen, die sich lohnen.
Von Adrienne Braun
Pforzheim: Lkw verliert Treibstoff: A8 voraussichtlich bis abends dicht

Pforzheim Lkw verliert Treibstoff: A8 voraussichtlich bis abends dicht

Ein Lastwagen verliert Treibstoff, die A8 Richtung Stuttgart ist gesperrt. Experten reinigen die Fahrbahn. Wie lange wird die Sperrung dauern?
Kurioses aus Tübingen: Sturzbetrunkener legt sich mitten auf die Straße – Polizei rückt an

Kurioses aus Tübingen Sturzbetrunkener legt sich mitten auf die Straße – Polizei rückt an

Zeugen melden eine Person, die in Tübingen mitten auf der Straße liegt. Polizeibeamte entdecken tatsächlich einen Betrunkenen, der es sich auf der Straße gemütlich gemacht hat.
Von Matthias Kapaun
Grundsteuer-Streit in Tübingen: Warum Boris Palmer jetzt gerichtlich gegen Haus&Grund vorgehen will

Grundsteuer-Streit in Tübingen Warum Boris Palmer jetzt gerichtlich gegen Haus&Grund vorgehen will

Der Grundsteuer-Streit zwischen Boris Palmer und Haus&Grund erreicht die nächste Eskalationsstufe. Tübingens OB will vor Gericht klagen. Viele Eigentümer ziehen Widerspruch zurück.
Von Florian Dürr
Insa-Umfrage im Land: Große Mehrheit unterstützt Pflichtkurse zur Sprachförderung

Insa-Umfrage im Land Große Mehrheit unterstützt Pflichtkurse zur Sprachförderung

Laut einer Insa-Umfrage sind 84 Prozent der Bürger für Pflichtsprachkurse vor der Einschulung. Die Einführung im Land läuft, kommt laut AfD aber zu spät. Was ist da dran?
Von Bärbel Krauß
Niedernhall im Hohenlohekreis: Großeinsatz wegen Feuers in Wellnessbad

Niedernhall im Hohenlohekreis Großeinsatz wegen Feuers in Wellnessbad

Am frühen Morgen tritt aus einem Gebäude starker Rauch aus. Kurz darauf bekommen Anwohner eine Warnmeldung. Was ist passiert?
Milliarden auf Konten: In keinem Bundesland sparen die Menschen mehr als in Baden-Württemberg

Milliarden auf Konten In keinem Bundesland sparen die Menschen mehr als in Baden-Württemberg

Trotz gesunkener Zinsen landet im Südwesten mehr Geld auf Sparkonten – doch fast jeder Fünfte kann fürs Alter gar nicht vorsorgen. Was das über die Stimmung verrät.
Vergütung für PV-Anlage vor dem Aus: Lohnt sich eine Solaranlage noch für Hausbesitzer in Baden-Württemberg?

Vergütung für PV-Anlage vor dem Aus Lohnt sich eine Solaranlage noch für Hausbesitzer in Baden-Württemberg?

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen abschaffen. Wie sieht es dann mit der Rendite aus? Ein Rechenbeispiel schafft Klarheit.
Von Thomas Faltin
Weitere Artikel zu Bundeswehr Kommentar Wahlkampf Ellwangen
 