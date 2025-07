Nach dem Absturz eines Hubschraubers mit Bundeswehrangehörigen ist das Fluggerät zwar geborgen. Doch noch immer sind die entscheidenden Fragen offen.

dpa 31.07.2025 - 15:50 Uhr

Grimma - Der Hubschrauberabsturz bei einem Übungsflug der Bundeswehr in Sachsen gibt weiter Rätsel auf. Auch an Tag drei nach dem Unglück suchten am Donnerstag etwa 200 Menschen nach einem vermissten Besatzungsmitglied, wie die Luftwaffe mitteilte. Das Wrack des Helikopters wurde zwar von der Unglücksstelle im Fluss Mulde bei Grimma geborgen. Zur Absturzursache gab es nach wie vor keine offiziellen Informationen.