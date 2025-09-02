Einige Soldaten der Bundeswehr geraten unter Verdacht. Von einem angeblichen „Wolfsrudel“ ist die Rede. Untersuchungen führen zu einem Verfahren um Gewalt. Sie nannten es „Rituale“.
02.09.2025 - 17:32 Uhr
Drei ehemalige Soldaten der Bundeswehr sind nach Gewalt gegen einen damaligen Kameraden verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach zwei 35- und 31-Jährige der schweren sexuellen Nötigung schuldig. Gegen die beiden Männer ergingen Bewährungsstrafen von einem Jahr und zehn Monaten beziehungsweise einem Jahr und acht Monaten. Ein 36-Jähriger wurde wegen unterlassener Hilfeleistung sowie gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 6.400 Euro verurteilt.