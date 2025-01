Eine Enquete-Kommission des Bundestags hat ihren Abschlussbericht über das deutsche Engagement in Afghanistan vorgelegt.

Tobias Heimbach 27.01.2025 - 16:20 Uhr

Bei der Aufarbeitung des deutschen Engagements in Afghanistan hat eine Enquete-Kommission des Bundestags ein kritisches Fazit gezogen. „Grundsätzlich fehlte eine realistisch umsetzbare kohärente Strategie, die Ziele waren sehr hoch gesetzt, und es mangelte an einer fortlaufenden und selbstkritischen Bestandsaufnahme“, heißt es im Abschlussbericht. Der Vorsitzende der Kommission, der SPD-Abgeordnete Michael Müller, betonte zwar, es habe auch Erfolge des Einsatzes in Afghanistan gegeben, machte aber deutlich: „Strategisch sind wir mit unseren Zielen gescheitert.“