Bundeswehr: Was fehlt zur Wehrpflicht?

Was fehlt zur Wehrpflicht?

Es ist nur ein Wort im Koalitionsvertrag, das eine kleine Tür aufstößt. Doch die hat es in sich: Im Kapitel zur Verteidigungspolitik heißt es: „Wir schaffen einen neuen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert.“ Entscheidend ist das Wort „zunächst“ – und es wird immer deutlicher, dass die Bundesregierung gewillt ist, durch diesen Spalt zu gehen, den sie sich damit eröffnet hat. Derzeit ist das Gesetz für einen neuen Wehrdienst in Arbeit. Es soll in den kommenden Wochen verabschiedet werden soll und unter anderem den Wehrdienst attraktiver machen. Doch nicht nur das.