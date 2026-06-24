Die Deutsche Bahn hat die Ursache der Störung, die derzeit zu einem bundesweiten Stopp des Zugverkehrs führt, identifiziert. "Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten intensiv an einer Lösung", teilte ein Bahn-Sprecher der dpa mit.

dpa 24.06.2026 - 00:13 Uhr

Berlin - Die Deutsche Bahn hat die Ursache der Störung, die derzeit zu einem bundesweiten Stopp des Zugverkehrs führt, identifiziert. "Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten intensiv an einer Lösung", teilte ein Bahn-Sprecher der dpa mit. Genauere Informationen zur Ursache gab es zunächst nicht.