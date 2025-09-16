Bei einer bundesweiten Razzia gegen Rechtsextreme gerät auch Baden-Württemberg ins Visier. Die Ermittler sind in Pforzheim aktiv.
16.09.2025 - 10:14 Uhr
Auf der Grundlage von gemeinsam geführten Ermittlungen der Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft Celle mit dem Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen sind heute richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt acht Beschuldigte an unterschiedlichen Orten in Niedersachsen (Region Hannover, Stadt und Landkreis Hildesheim) und Nordrhein-Westfalen (Landkreis Lippe) vollstreckt worden, wie die Behörden in einer gemeinsamen Erklärungen mitteilten. Auch im baden-württembergischen Pforzheim sind die Ermittler aktiv, bestätigte das LKA Niedersachsen gegenüber unserer Zeitung.