Quer durch die Republik setzten Apotheken am Montag ein Zeichen für eine bessere Honorierung, die für viele zur existenziellen Frage geworden ist. Anders als in anderen Bundesländern durften Apotheken in Baden-Württemberg zum Wochenanfang nicht gänzlich geschlossen werden – viele arbeiteten deshalb auch im Kreis Esslingen im Notdienstmodus. Gleichzeitig informierten Pharmazeutinnen und Pharmazeuten mit Warnwesten, Plakaten und Flyern über ihre Situation. Die Kundschaft reagierte fast durchweg mit großem Verständnis auf den Protesttag, zumal die Medikamentenversorgung gewährleistet war. „Viele haben uns bestärkt, auf unsere Situation aufmerksam zu machen und so dafür zu sorgen, dass wir unseren guten Service weiter anbieten können“, erzählt der Esslinger Apotheker Christof Mühlschlegel.