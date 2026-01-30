Die Drogeriekette dm ruft einen Tomate-Feta-Aufstrich zurück. In einigen Gläsern steckt ein anderes Produkt - mit Cashew. Das kann für Allergiker gefährlich werden.

red/dpa 30.01.2026 - 17:40 Uhr

Die Drogeriekette dm ruft einen Aufstrich zurück, weil einige Gläser einen anderen Inhalt haben als angegeben - und dies für Cashew-Allergiker Folgen haben kann. Es geht um den Artikel „dmBio Getrocknete Tomate & Feta Genuss-Aufstrich“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Juni 2027, wie das Unternehmen mitteilte.