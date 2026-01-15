Möglicherweise befinden sich Folienteile in tiefgefrorenen veganen Nuggets aus Sachsen-Anhalt. Sie wurden bei REWE und Penny verkauft. Der Hersteller warnt vor ihrem Verzehr.

red/dpa 15.01.2026 - 20:28 Uhr

Die Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH aus Möckern in Sachsen-Anhalt ruft tiefgefrorene vegane Dino Nuggets zurück, die bei REWE und Penny bundesweit verkauft wurden. Die Entscheidung zum Rückruf sei vorsorglich gefallen, teilte das Unternehmen mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass blaue weiche Folienteile in den gefrorenen Produkten enthalten seien.