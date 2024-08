Menschen in Baden-Württemberg leben am längsten

Die Menschen in Baden-Württemberg haben im bundesweiten Vergleich nach wie vor die höchste Lebenserwartung. Die Gründe.

red/epd 21.08.2024 - 11:00 Uhr

Die Menschen in Baden-Württemberg haben im bundesweiten Vergleich weiterhin die höchste Lebenserwartung. Ein neugeborener Junge im Südwesten könne auf 79,6 Lebensjahre hoffen, ein Mädchen sogar auf 83,9 Jahre, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Damit liege die Lebenserwartung bei Frauen um gut neun Jahre und bei Männern um rund elf Jahre höher als noch Anfang der 1970er Jahre.