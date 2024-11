Am bundesweiten Vorlesetag rückt der Verein Leseohren das Vorlesen in den Mittelpunkt – dieses Mal im Straßenbahnmuseum in Bad Cannstatt. Für eine Stunde haben fünf SSB-Mitarbeiter Büro und Führerhaus verlassen und den Kindern Geschichten mitgebracht.

Laura Wallenfels 18.11.2024 - 17:08 Uhr

Ob auf dem Sofa, im Kindergarten oder bei der Gute-Nacht-Geschichte am Bett: Vorlesen findet oft in vertrauter Umgebung statt. Doch am Freitagvormittag erlebte eine Kitagruppe aus Stuttgart eine Lesestunde an einem ungewöhnlichen Ort: im Straßenbahnmuseum in Bad Cannstatt.