Am Donnerstag, 11. September, findet der bundesweite Warntag statt. Um was handelt es sich da genau, wann ertönen die Sirenen – und wie ist der Rems-Murr-Kreis vorbereitet?
10.09.2025 - 14:07 Uhr
Am Donnerstag steht bundesweit ein Warntag an. Die Bürgerinnen und Bürger können sich neben der Meldung auf dem Smartphone auch wieder auf heulende Sirenen zur Warnung und Entwarnung einstellen. Der Rems-Murr-Kreis bemüht sich um den weiteren Aufbau des Sirenennetzes. Eine Steigerung zum Vorjahr ist schon festzustellen.