Sirenen heulen auch in Leonberg

Die Stadt informiert über den bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag, 12. September – auch währenddessen an den einzelnen sogenannten „Alarmpunkten“ in Stadt und Teilorten.

Marius Venturini 10.09.2024 - 12:20 Uhr

Der bundesweite Warntag findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt und dient der Erprobung der Warnsysteme. Zum nächsten Warntag am Donnerstag, 12. September, wird um 11 Uhr eine Probewarnung verschickt – in Form eines Warntextes über Fernseher, Radios und Smartphones. Gegen 11.45 Uhr folgt die Entwarnung.