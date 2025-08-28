Jeden September,wird in ganz Deutschland die flächendeckende Warnung der Bevölkerung geübt. Im Atkreis gibt es zwar nicht überall Sirenen, gewarnt wird aber auch auf anderem Wege.
28.08.2025 - 16:06 Uhr
Bei Hochwasser, Stromausfällen, Chemieunfällen oder andere Katastrophenfällen sollen möglichst viele Menschen möglichst schnell erreicht werden – aber klappt das auch? Um das zu testen, gibt es seit einigen Jahren einen bundesweiten Sirenenwarntag, er findet in der Regel am zweiten Donnerstag im September statt, in diesem Jahr also am 11. September.