Für den VfB Stuttgart wäre Bundesliga-Platz 10 enttäuschend – für den Neckartal-Radweg ist es dieser Rang nicht, meinen zwei Experten aus dem Kreis Ludwigsburg.
27.08.2025 - 19:30 Uhr
Der Weser-Radweg ist deutschlandweit die Nummer eins –der Neckartal-Radweg, der auch durch die malerischen Steillagen des Kreises Ludwigsburg führt, landet hingegen nur auf Rang zehn. Besser platziert sind unter anderem die Radwege an Elbe und Mosel sowie drei Radwege in den bayerischen Alpen. Sie alle wiesen von Juni 2024 bis Juli 2025 höhere Google-Suchzahlen auf.