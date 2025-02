In geopolitisch angespannten Zeiten ist die Diskussion um die Zukunft von Bunkern und Schutzräumen in Deutschland neu entfacht. Doch wie sieht der Zustand der Anlagen im Land und in Stuttgart denn eigentlich aus?

Alexander Müller 17.01.2025 - 13:46 Uhr

Im März jährt sich der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine zum dritten Mal. Der designierte US-Präsident Donald Trump kündigt an, Grönland und den Panamakanal annektieren zu wollen. Und der Nahost-Konflikt droht nach dem Fall des Assad-Regimes in Syrien weiter zu eskalieren. Angesichts der angespannten weltpolitischen Lage will die Diskussion um den Zivilschutz nicht abebben – auch in Baden-Württemberg und speziell in Stuttgart mit seinen vielen aufgegebenen Weltkriegsbunkern.