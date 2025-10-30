Buns & Beef in Leonberg Burger trifft auf Barista – neues Restaurant mit ungewöhnlichem Konzept
Drei Freunde eröffnen mit Buns & Beef in Leonberg einen neuen Burgerladen. Was das Trio antreibt – und warum es hier mehr als nur Burger gibt.
Drei Freunde eröffnen mit Buns & Beef in Leonberg einen neuen Burgerladen. Was das Trio antreibt – und warum es hier mehr als nur Burger gibt.
Für Leonberger Burgerliebhaber gibt es gute Nachrichten: Mit Buns & Beef hat in der Breslauer Straße im Ramtel ein neuer kulinarischer Hotspot eröffnet. Noch ein Burgerladen, werden manche denken. Doch wer das kleine Restaurant betritt, merkt schnell: Hier geht es um mehr als Fleisch und Brötchen.