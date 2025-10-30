 
Buns & Beef in Leonberg Burger trifft auf Barista – neues Restaurant mit ungewöhnlichem Konzept

Buns & Beef in Leonberg: Burger trifft auf Barista – neues Restaurant mit ungewöhnlichem Konzept
1
Buns & Beef ist neu in Leonberg – mit Ibrahim Gülden (Zweiter von links), Tarik Ören (Dritter von links), Küchenchef Omar El Ali (rechts) und Mitarbeiter Moritz Grupp (links) Foto: Geronimo Schmidt

Drei Freunde eröffnen mit Buns & Beef in Leonberg einen neuen Burgerladen. Was das Trio antreibt – und warum es hier mehr als nur Burger gibt.

Für Leonberger Burgerliebhaber gibt es gute Nachrichten: Mit Buns & Beef hat in der Breslauer Straße im Ramtel ein neuer kulinarischer Hotspot eröffnet. Noch ein Burgerladen, werden manche denken. Doch wer das kleine Restaurant betritt, merkt schnell: Hier geht es um mehr als Fleisch und Brötchen.

 

„Wir wollten einen Burgerladen schaffen, in dem man sich wohlfühlt. Keine Dönerladen-Atmosphäre, sondern eher wie in einem Café. So etwas gibt es in Leonberg unserer Meinung nach noch nicht“, sagt der Mitgründer Tarik Ören. Ein Blick ins Interieur bestätigt das: Warme Holztöne, schlichte Möbel, ein aufgeräumtes Design – modern, aber gemütlich. Das Konzept scheint anzukommen. Schon in den ersten eineinhalb Wochen strömten demnach die Gäste, gut 40 lobende Google-Rezensionen sprechen für sich. „Mit so einem Andrang haben wir wirklich nicht gerechnet“, sagt Ören.

Buns & Beef in Leonberg – kein einfacher Weg bis zur Eröffnung des Burgerladens

Hinter Buns & Beef stehen drei Freunde: Tarik Ören, Ibrahim Gülden und Tin Stribor. Drei junge Männer Anfang 30, die unterschiedlicher kaum sein könnten. „Wir sind drei Partner: ein promovierter Maschinenbauer, ein Doktorand bei Porsche und einer mit Gastro-Erfahrung. Viele sagen: ‚Wie passt das denn zusammen?‘ Aber genau das ist das Besondere“, erklärt Gülden. Er selbst steht kurz vor seiner Promotion und träumt eigentlich von einer Professur. „Aber dann hat sich das hier einfach ergeben. Und ich dachte mir: Vielleicht soll’s so sein.“

Hausgemachte Burger und knusprige Pommes stehen bei Buns & Beef auf der Karte. Foto: Geronimo Schmidt

Der Weg zur Eröffnung war allerdings kein Spaziergang. „Da ist einiges schiefgelaufen oder anders als geplant, wenn wir ehrlich sind“, erzählt Ören. Eigentlich sollte der Laden schon nach den Sommerferien öffnen, doch dann kamen Verzögerungen, Planungsprobleme – und ein Architekt, der absprang. Am Ende wurde vieles in Eigenregie umgesetzt. „Mein Vater hat bestimmt 90 Prozent des Ladens gebaut, mit Hilfe von Familie und Freunden“, sagt Ören. „Es ist wirklich ein Familienprojekt. Alle helfen mit. Mama, Papa, Frau, Freunde. Dieses familiäre Gefühl wollen wir auch an unsere Gäste weitergeben.“

Und genau das spürt man: Wer hereinkommt, wird mit einem Lächeln begrüßt, bekommt vielleicht gleich einen Espresso angeboten und darf sich Zeit lassen. Denn Buns & Beef ist nicht nur Burgerladen, sondern auch Café. Neben deftigen Klassikern gibt es feinen Kaffee aus der Siebträgermaschine, Kuchen und kleine Süßspeisen. „Wir haben richtig gute Bohnen vom Italiener – weil wir selbst Kaffee lieben“, erzählt Ören.

Bei Buns & Beef in Leonberg gibt es Burger aller Art

Hauptsächlich gibt es bei Buns & Beef aber Burger. Auf der Karte stehen Klassiker wie Hamburger, Cheeseburger und Chickenburger, aber auch kreative Eigenkreationen. Besonders beliebt: der Guacamole Loco, ein Burger mit hausgemachter Guacamole. Auch der Orient Burger mit spezieller Würzung nach Familienrezept kommt wohl gut an. Alle Soßen sind selbst gemacht, das Fleisch frisch zubereitet, auch die Brötchensorten können gewählt werden. „Wir bieten vier verschiedene Buns an und achten darauf, dass auch vegane Personen und Menschen mit Glutenunverträglichkeit etwas finden“, erklärt Ören.

Hinter der Theke arbeiten alle mit. Foto: Geronimo Schmidt

Doch Buns & Beef will kein Fast-Food-Lokal sein – und das ist es auch nicht. Die Gründer setzen auf Qualität, Regionalität und Atmosphäre. „Unser Laden ist dezent, minimalistisch, auf hohem Niveau. Wir wollen keine grellen Farben, keine krummen Preise. Einfach ehrlich und klar“, sagt Gülden.

„Wir wollen, dass jeder hier Qualität bekommt. Egal ob beim Burger, beim Kaffee oder beim Nachtisch.“ Buns & Beef zeigt, dass gutes Essen und ein stimmiges Konzept keine Großstadt brauchen.

Mit handgemachten Burgern, feinem Kaffee und familiärer Atmosphäre haben die drei Gründer einen Ort geschaffen, der vielleicht in Leonberg bislang gefehlt hat. Auch wenn noch längst nicht alles perfekt läuft, zählt für sie vor allem eines: Leidenschaft. „Wir wollten einfach einen Laden, in dem man gerne vorbeikommt – egal ob zum Essen oder einfach auf einen Kaffee“, sagt Tarik Ören. Ob sich das Konzept langfristig durchsetzt, wird sich zeigen, die ersten Wochen machen jedenfalls Hoffnung.

