„BUNT“ im Alten Schloss Wie riecht eigentlich Gelb?
Als Stuttgart vor 15 Jahren ein Kindermuseum bekam, war das eine Sensation. Jetzt wird Geburtstag gefeiert: mit der Mitmach-Schau „BUNT“. Warum sich der Besuch lohnt.
Zuhause gäbe es vermutlich ein Donnerwetter. Hier ist es dagegen erlaubt, die Wände hemmungslos zu bemalen. Und das tun die Kinder offenbar begeistert, denn die neue Kinderausstellung im Jungen Schloss wurde zwar erst an diesem Wochenende eröffnet, aber die Wand ist schon komplett vollgekritzelt.