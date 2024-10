Für „Waiblingen leuchtet“ sind viele Häuser der Altstadt in bunte Farbspielereien getaucht worden. Lichtinszenierungen und -installationen an Fassaden und geflügelte Stelzenwesen in den Straßen verzauberten die Besucher.

Eva Herschmann 06.10.2024 - 12:56 Uhr

Der Weg ins Lichtermeer war hell erleuchtet. Auf der Fassade des historischen Beinsteiner Turms, dem Portal zur Waiblinger Altstadt, erstrahlten viele bunte Blüten in poppigen Farben, von Dunkelrot über Leuchtendorange bis Grasgrün. Am Freitag hat sich der historische Stadtkern in den leuchtendsten Farben gezeigt. Für „Waiblingen leuchtet“ wurden Häuserfassaden zu bunten Leinwänden für Lichtkunst. Auch in den Geschäften und Einrichtungen drum herum blieben die Lichter länger an für Musik, Ausstellungen, Schnäppchen und Angebote für die kleinen Besucher.