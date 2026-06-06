Zum Christopher Street Day gibt es vom Deutschen Wetterdienst spezielle Vorhersagen für viele Städte. Was steckt hinter der Aktion?
Offenbach - Regenbogen oder Regenschauer beim Christopher Street Day? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt die Antwort. Zu den Christopher Street Days (CSD) in zehn deutschen Städten – Dresden, Leipzig, München, Bonn, Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Essen und Frankfurt am Main – liefert das Mitarbeitendennetzwerk BUNT@DWD aktuelle Wetterprognosen über die Social-Media-Kanäle des DWD.